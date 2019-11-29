Kerimcan Durmaz beni inanılmaz tahrik etti dedi bakın ne paylaştı
ABD'de yaşamını sürdüren Kerimcan Durmaz New York metrosunda tartışığı adama küfürler savurdu, hıncını alamadı, telefonu yumrukladı sonrada sosyal medya hesabından bakın ne paylaştı.
Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerin ardından eğitimini tamamlamak için yurt dışına taşınan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, günlük yaşantısını Instagram hesabından yayınlamaya başladı. Her anını paylaşan Kerimcan, son olarak New York metrosunda bir adamla tartıştığı anları yayınladı.
Metroda bir adamla tartıştı
DJ'lik yaptığı dönemde danslarıyla adından söz ettiren Durmaz, YouTube kanalı için çektiği videoda metroya binerek kalça dansı yaptı.
Bu görüntüleriyle çok konuşulan fenomen, son olarak metroda bir adamla tartıştı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken Durmaz o anları anbean Instagram hesabından yayınladı.
"Beni gerçekten tahrik etti"
Metrodan indikten sonra konuşan Kerimcan Durmaz, "İşte neden metroya binmiyorsunun cevabı. Delirdim sinirden. Gerçekten öldüresim geldi.