Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı kardeşlerin evde spor keyfi

Corona virüs (COVID-19) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini devam ettiriyor. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu karantina günleri yalıda yaşayan Sabancıları etkilemedi. Hacı ve Kerim Sabancı, Boğaz'a karşı spor yapmaya devam etti. O anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.