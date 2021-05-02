Keremcem'i görenler tanıyamadı son hali hayranlarını şoke etti!
Şarkıcı Keremcem, Balçiçek İlter'in programının konuğuydu. Keremcem'i ekranda gören hayranları son görüntüsüyle tanımakta güçlük çekti.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Keremcem, Balçiçek İlter'in sunduğu Sohbete Geldik programına konuk oldu. Keremcem'in değişimi sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Ünlü şarkıcının programdan paylaşılan görüntüsünde kilo aldığı görüldü. Son haliyle sevenlerini şaşırtan Keremcem'e sosyal medya kullanıcıları "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi.
Bazı Instagram kullanıcıları da bu halinin kameradan kaynaklı olduğunu söyleyerek ünlü şarkıcıyı savundu.
Öte yandan Keremcem, 3 yıldır İranlı sevgilisi Gazal ile mutlu giden bir beraberliğe sahip.