Keremcem'den şaşırtan itiraf: "Aşka hiç ihanet etmedim; ne zaman gelse peşinden gittim"

Henüz izleme fırsatı bulamayanlar için, nasıl bir hikaye bekliyor izleyiciyi?

Film, beş ilişkinin özelinde farklı ilişki modellerini anlatıyor. Beklentiler, vericilik, aşk, aramak, şöhret… Tüm bu insanlık hallerini tatlı, komik ve anlamlı bir şekilde, o beş ilişki üzerinden izliyoruz.

Emre nasıl biri? Nasıl bir bağ kurdunuz?

Emre bir işletmeci, bir kafe işletiyor. Ve aşkı arıyor… Bir mottosu var, “Ben aşkı bulmadan evlenmeyeceğim” diyor. Dilara, onun yaşadığı şehre bir reklam çekimi için geliyor ve Emre “İşte, çağırdım geldi” diyor. Biraz da saf, sakar bir adam. O konularda biraz benziyoruz da.