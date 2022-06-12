Keremcem'den şaşırtan itiraf: "Aşka hiç ihanet etmedim; ne zaman gelse peşinden gittim"
"Aşk Bitti" şarkısı ile akıllarda yer edinen şarkıcı ve oyuncu Kerem Cem, birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Hakkında söylenen "genç kızların sevgilisi, romantik prens" gibi sözler için, “Yakışmayan şey insanın üzerinde durmaz, demek ki yakışmış” dedi. Yakışıklı oyuncunun, "Sekse bile romantik bir yerden bakarım" sözleri dikkati çekti. Geçtiğimiz aylarda "Aşk Çağırırsan Gelir" filmi vizyona giren Kerem Cem, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşturacağı yeni albümünden bahsetti.
2000’li yıllarda müzik piyasasına giren ve ardından oyunculuğa atılan ünlü isim Kerem Cem, vizyondaki filmi "Aşk Çağırırsan Gelir" ile hayranlarıyla buluşturacağı yeni albümü hakkında konuştu. Kerem Cem'in aşka dair açıklamaları dikkat çekti.
“Aşk çağırmazsan gelmez. Çağırınca gelir mi bilmiyoruz ama çağırmazsan kesin gelmez." diye konuştu.
"Aşk bende beklentiyi artırmıyor aksine daha verici bir adam oluyorum"
"Kavuşmak aslında o aşkın artık bir ilişkiye dönmesi demek ya. Problemler zaten kavuşunca başlıyor çünkü beklentiler devreye giriyor. Bir filme büyük beklentiyle girerseniz büyük ihtimalle sevmeyeceksinizdir o filmi. Beklenti uzun vadede mutsuzluk yaratıyor bence.
Aşk benim beklentimi artırmıyor, aksine daha verici bir adam oluyorum.
Henüz izleme fırsatı bulamayanlar için, nasıl bir hikaye bekliyor izleyiciyi?
Film, beş ilişkinin özelinde farklı ilişki modellerini anlatıyor. Beklentiler, vericilik, aşk, aramak, şöhret… Tüm bu insanlık hallerini tatlı, komik ve anlamlı bir şekilde, o beş ilişki üzerinden izliyoruz.
Emre nasıl biri? Nasıl bir bağ kurdunuz?
Emre bir işletmeci, bir kafe işletiyor. Ve aşkı arıyor… Bir mottosu var, “Ben aşkı bulmadan evlenmeyeceğim” diyor. Dilara, onun yaşadığı şehre bir reklam çekimi için geliyor ve Emre “İşte, çağırdım geldi” diyor. Biraz da saf, sakar bir adam. O konularda biraz benziyoruz da.