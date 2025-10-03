Keremcem gizlediği aşkını nihayet paylaştı! Bakın kimmiş...

SENA SEÇEN KİMDİR?

Şarkıcı Keremcem’in partneri Sena Seçen hakkında kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmuyor. Yapılan derinlemesine incelemeler, Seçen’in moda ve stil danışmanlığı yaptığını gösteriyor. Ayrıca Seçen, Beykent Üniversitesi’nden 2020 senesinde mezun oldu.

Kişisel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Sena Seçen, sosyal medya hesaplarını faal olarak kullanıyor. Instagram platformunda 7 bin 900’ü aşkın takipçi kitlesine sahip olan Seçen, sevgilisi ünlü sanatçı Keremcem ile çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Ağırlıklı olarak moda odaklı içerikler yayımlayan Seçen, aynı zamanda seyahat ettiği yerleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor. Seçen, sevgilisi Keremcem'i hiçbir sahne performansında yalnız bırakmıyor ve sosyal medya hesaplarından destekleyici paylaşımlarda bulunuyor.