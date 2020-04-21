Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa oldu Aslı Enver yerine İrem Derici destek oldu

Güzel oyuncu Aslı Enver'in eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortalığı çok fena karıştırdı. Murat Boz ile yaşadığı aşkın ardından Aslı Enver, yeniden bir hüsrana uğradı. Aslı Enver'in adı Kerem Tunçeri ile anılmaya başlar başlamaz sosyal medyayı karıştıran mesajlar ortaya çıktı.