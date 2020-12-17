Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları davasında flaş gelişme Aslı Enver'le arası açılmıştı

Kerem Tunçeri'nin attığı mesajlar ifşa olunca bir anda sosyal medyada büyük bir yankı uyandı ve Aslı Enver ile de arasının açıldığı söylentileri yayıldı. Tunçeri, ifşa olan mesajları karşısında tepkisiz kalmadı ve olayı mahkemeye taşıdı.