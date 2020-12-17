Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları davasında flaş gelişme Aslı Enver'le arası açılmıştı
Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile arasının bozulmasına neden olan ifşa mesajları davasında flaş bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin yakınlaştığı hatta beraber yemek yedikleri iddia edildi. İkilinin arasında başlayacak yeni bir aşkın temelleri atılacağı sırada ise Tunçeri'nin sosyal medyada başka kadınlara attığı olay mesajlar ifşa oldu.
Kerem Tunçeri'nin attığı mesajlar ifşa olunca bir anda sosyal medyada büyük bir yankı uyandı ve Aslı Enver ile de arasının açıldığı söylentileri yayıldı. Tunçeri, ifşa olan mesajları karşısında tepkisiz kalmadı ve olayı mahkemeye taşıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Tunçeri, milli takım forması giyen saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, düşürüldüğü bu durumla onur, şeref ve saygınlığına zarar verildiğini kaydederek, "Aileme düşkünüm ve kız çocuk babasıyım" diyerek Taşkın'ın cezalandırılmasını istedi.
Tunçeri'nin şikayeti üzerine model Hande Taşkın hakkında soruşturma başlatıldı.