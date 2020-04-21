Kerem Tunçeri mesajları olay oldu Aslı Enver sildi attı

Murat Boz ile Aslı Enver aşkını desteklemeyen hayranları Kerem Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarınına ardından da Aslı Enver'e birçok mesaj atarak bu ilişkiye başlamaması yönünde uyardı. Tunçeri'nin mesajlar attığı bazı sosyal medya fenomenleri ise her şeyi gözler önüne serdi.