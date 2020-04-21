Kerem Tunçeri mesajları olay oldu Aslı Enver sildi attı
Kerem Tunçeri'nin kadınlara attığı mesajlar ifşa olunca aşk yaşadığı Aslı Enver onu bitirdi.
Ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri ifşa olan mesajları sonrasında aşkından da oldu. Aslı Enver ile bir partide tanışan Kerem Tunçeri, ilişki yaşamaya başlamıştı. Bir aydır görüşen çift koronavirüs sebebiyle ilişkilerini telefondan yürütmüşlerdi. Bu ilişki ortaya atılır atılmaz Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajlar ifşa olunca ortalık karıştı.
Murat Boz ile Aslı Enver aşkını desteklemeyen hayranları Kerem Tunçeri'nin ifşa olan mesajlarınına ardından da Aslı Enver'e birçok mesaj atarak bu ilişkiye başlamaması yönünde uyardı. Tunçeri'nin mesajlar attığı bazı sosyal medya fenomenleri ise her şeyi gözler önüne serdi.
Ortaya çıkan bu mesajların ardından Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrıldı. Kerem Tunçeri’nin sosyal medya fenomenleri tarafından ifşa olan mesajları sonrası Aslı Enver bir aylık ilişkisini bitirme kararı aldı.
Tv100'ün haberine göre, bugün yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre Enver ve Tunçeri'nin ilişki başlamadan görüşmeyi noktaladıkları öğrenildi.