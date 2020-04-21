Kerem Tunçeri Aslı Enver aşkı ifşa ile battı! Kerem Tunçeri'nin yazışma açıklaması
Kerem Tunçeri başka kadınlara attığı mesajları ifşa olunca Aslı Enver ile olan ilişkisinden oldu. Kerem Tunçeri yazışmalara ilişkin ilk kez konuştu
Ünlü basketbol yıldızı Kerem Tunçeri ifşa olan yazışmaları sebebiyle ilişkiye başladı Aslı Enver'i kaybetti. 41 yaşındaki Kerem Tunçeri'nin birçok kadına attığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Kerem Tunçeri mesajlar konusunda açıklama yaptı ve dava açacağını duyurdu. Aslı Enver ise Kerem Tunçeri'yi takipten çıkarttı.
Şimdiye kadar birçok eski sevgilisi olmuş olan, ünlü isimlerle de adı anılan Kerem Tunçeri, ifşa olan mesajlarının ardından sessizliğini bozdu, ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı.
Kerem Tunçeri, ifşa olan mesajlarının ardından ilk açıklamasında şunları yazdı:
''Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgili hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım.''
Kerem Tunçeri ile bir partide tanışarak aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Aslı Enver ise hala bir açıklama yapmadı. Enver, konu hakkında sessizliğini koruyor.