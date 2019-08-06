Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl? Tekneden düşerek hastaneye kaldırılmıştı
Yaz sezonunda Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarırken tekneden düşerek omurgasını kıran Kerem Bürsin, sosyal medyadan sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından Bodrum'a demir atan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla beraber tatil yaparken tekneden düşerek facianın eşiğinden dönmüştü. Bu talihsiz kaza nedeniyle omurgasını kıran Bürsin, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.
Arkadaşlarıyla beraber denize açılan Bürsin, tekneden düşmesinin ardından arkadaşları tarafından denizden çıkarılmış ve hastaneye götürülmüştü. Başarılı oyuncuya, 'omurga kırığı' teşhisi konulmuştu. Bürsin, olayın dört hafta önce olduğunu söyleyerek ''İyiyim'' mesajını sosyal medya hesabından verdi.
Olayın dört hafta önce yaşandığını ve omuriliğini kırdığını söyleyen Bürsin, "Bugün benimle çıkan haberler maalesef doğru. Omuriliğimi kırdım. 4 hafta önce kırdım. Dört haftadır korse takıyorum. Son haftama girdim, çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey gayet iyi ve yolunda. Destekleriniz için teşekkürler, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Peki, Kerem Bürsin kimdir?
Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren televizyona ve oyunculuğa ciddi anlamda merak salarak kendisini geliştirme yoluna giden ve ailesinin de desteği arkasına alan Bürsin, hayatının çok önemli bir kısmını Amerika’da geçirmiş ve bu anlamda ilerleme yoluna gitmiştir.