Kerem Bürsin'in öpüşme itirafı soruldu Demet Akbağ cevabıyla şaşırttı

Usta sanatçı Demet Akbağ'ın cevabı ise herkesi bir hayli şaşırttı. Sarımsağın tadını unuttuğunu söyleyen Akbağ, ''O tip kokan meyve sebze kulise girmezdi, koku seyirciye ve salona gider diye. Bu yüzden sarımsak yemeyi unuttum, tadını unuttum. Yemeye yemeye benim için bir özelliği kalmadı'' demesinin ardından öpüşme itirafında bulundu.