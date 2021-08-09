Kerem Bürsin'in madalya tweetine Busenaz Sürmeneli'den ahlaklı cevap

Meydana getirilen eleştirilere katılan oyuncu Kerem Bürsin'e de cevap veren Busenaz Sürmeneli, “Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?” dedi.