Kerem Bürsin'in küfür tepkisi! 'Kadının cinsel organı şiddete maruz kalıyor'
Kerem Bürsin, kadınları aşağılayan, cinsiyetçi küfürlere karşı tepkisini sosyal medya paylaşımıyla ortaya koydu.
Daha önce cinsiyet eşitsizliği paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin, yine takdirlik bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından erkeklerin erkeklerin günlük hayatta çokça kullandığı çoğu da kadınları aşağılayan, küçümseyen, cinsiyetçi küfürlere tepki gösterdi.
Bürsin, eline yazdığı, 'Dilini kullanmadan önce düşün' ve sembollerle çekildiği fotoğrafları paylaşarak, şunları yazdı:
Düşünmüyoruz: "Bir toplumun kadına verdiği değeri, saygıyı o toplumun dil kullanımı üzerinden anlayabiliriz. Biz erkekler, çoğu zaman kullandığımız kelimelerin, söylediğimiz sözlerin nasıl bir etki yarattığını, özellikle kadınlara neler hissettirdiğini düşünmüyoruz.''
Aşağılayan söylemler: ''Gündelik hayatımızda kullandığımız dil genellikle erkekleri kahramanlaştıran, kadınları ise aşağılayan söylemler içeriyor. Maalesef bu söylemler, kadının güçsüz, korunmaya muhtaç bireyler olduğu fikrini beslerken yetmezmiş gibi bir de toplumda ikincil konumda oldukları fikrini her gün yeniden ve yeniden üretmeye devam ediyor.''
''Normalleşmiş’ kabul edilen ve her gün kendi hemcinslerim tarafından duymaya alışık olduğum küfür ve hakaretler bunun çok iyi bir örneği.''