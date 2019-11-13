Kerem Bürsin'in küfür tepkisi! 'Kadının cinsel organı şiddete maruz kalıyor'

Aşağılayan söylemler: ''Gündelik hayatımızda kullandığımız dil genellikle erkekleri kahramanlaştıran, kadınları ise aşağılayan söylemler içeriyor. Maalesef bu söylemler, kadının güçsüz, korunmaya muhtaç bireyler olduğu fikrini beslerken yetmezmiş gibi bir de toplumda ikincil konumda oldukları fikrini her gün yeniden ve yeniden üretmeye devam ediyor.''