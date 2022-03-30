Kerem Bürsin'i çabuk unuttu Hande Erçel Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım ile sevgili oldu

Geçtiğimiz haftalarda 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel (28), ünlü popçu Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den önce aşk yaşadığı ve evlenecekken sürpriz bir kararla ayrıldığı Kaan Yıldırım (35) ile birlikte görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan sürpriz ikili Emirgan'da geç saatlere kadar eğlendikleri mekandan çıktıktan sonra aynı aracın içinde birlikte görüntülendiler.