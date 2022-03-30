Kerem Bürsin'i çabuk unuttu Hande Erçel Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım ile sevgili oldu
Kerem Bürsin ile ayrılığıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, Hadise'nin bir dönem fırtınalı bir aşk yaşadığı eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte göründü.
Geçtiğimiz haftalarda 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel (28), ünlü popçu Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den önce aşk yaşadığı ve evlenecekken sürpriz bir kararla ayrıldığı Kaan Yıldırım (35) ile birlikte görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan sürpriz ikili Emirgan'da geç saatlere kadar eğlendikleri mekandan çıktıktan sonra aynı aracın içinde birlikte görüntülendiler.
Final yapan Sen Çal Kapımı dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin'den ayrılan ve sosyal medyadaki birlikte çekilen fotoğraflarını silen Hande Erçel'in yalnızlığı kısa sürdü. Hande Erçel, bir dönem Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı.
Hande Erçel'in, şu anda Hadise ile nişanlı olan ve evlilik için gün saydığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler'in eski sevgilisi olması dikkat çekti.
Tv100'ün haberine göre; Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel hakkındaki aşk iddialarını yalanlamıştı