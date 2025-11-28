BIST 10.937
Kerem Bürsin'e Dubai'de ödül! Dünyaca ünlü isimle poz verdi

Kerem Bürsin Dubai'de fırtına gibi esti. Ünlü oyuncu dün GQ dergisi tarafından Dubai'de düzenlenen Men Of The Year ödül törenine katıldı. Gecenin özel konukları arasında yer alan Bürsin, dünyaca ünlü oyuncu Lucien Laviscount ile bir araya geldi. İşte o buluşmadan dikkat çeken kareler...

Kerem Bürsin'e Dubai'de ödül! Dünyaca ünlü isimle poz verdi - Resim: 1

Kerem Bürsin, dün GQ dergisi tarafından Dubai'de düzenlenen Men Of The Year ödül törenine katıldı. Gecenin özel konukları arasında yer alan Bürsin, dünyaca ünlü oyuncu Lucien Laviscount ile bir araya geldi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.

Kerem Bürsin'e Dubai'de ödül! Dünyaca ünlü isimle poz verdi - Resim: 2

GQ dergisi tarafından dün akşam Dubai'de düzenlenen Men Of The Year ödül törenine katılan Kerem Bürsin'e onur ödülü takdim edildi. 

Kerem Bürsin'e Dubai'de ödül! Dünyaca ünlü isimle poz verdi - Resim: 3

Ödül öncesi bir söyleşide Kerem Bürsin'e Emily Of Paris dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Lucien Laviscount eşlik etti.

Kerem Bürsin'e Dubai'de ödül! Dünyaca ünlü isimle poz verdi - Resim: 4

İkilinin samimi halleri dikkat çekti, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

