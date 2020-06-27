Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e zor soru! 'Bunu soramazsın' deyip isyan etti
FOX TV'de yayımlanacak olan Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, canlı yayında birbirlerinin sorularını yanıtladı.
Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ortak bir canlı yayın yaptı. Birbirlerine karşılıklı sorular soran ikilinin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada olay oldu.
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Özellikler Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e "En sevdiğin partner kimdi?" diye sorması üzerine gelişen diyaloglar oldukça dikkat çekti.
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Kerem Bürsin ile yaklaşık 1 ay önce dizi çekimlerinde tanışan Hande Erçel, "Bunu soramazsın" dedi ancak zor durumda kalmamak için "Tamam en sevdiğim partner sensin" yanıtını verdi.
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Hande Erçel de aynı soruyu Kerem Bürsin'e yöneltti ancak politik bir yanıt aldı. Bürsin, "Her çalıştığım partner çok özeldi" yanıtını verdi.
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