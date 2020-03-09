Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına olay yorum!
EtilerElbet Steakhouse’da arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü oyuncu Kerem Bursin, mekan çıkışında ayaküstü muhabirlerle sohbet ederken kendisine gelen Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya sorularına ise yanıt vermedi.
Yakın dostlarıyla Etiler Elbet Steakhouse’da bir araya gelen oyuncu Kerem Bursin, çıkışta basın muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti. Ünlü oyuncuya, son günlerin en çok konuşulan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz aşkı soruldu. Bursin, gelen soruyu duyunca gülmeye başladı.
Magazin kamuoyunun en çok konuşulan ikilisi Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bursin, Cem Yılmaz'la aşk yaşayan eski sevgilisi ile ilgili gelen sorulardan sıkıldığını ve "Artık beni bu olaya karıştırmayın" cümleleriyle ifade etti.
Kerem Bursin, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisinin yeni ilişkisi hakkında konuşmuş ve "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun" açıklamasını yaparak mutluluklar dilemişti.
Bunun üzerine Yılmaz da bu sözü Instagram'dan paylaşıp, "Bir bu kalmıştı, iyi oldu" diyerek Bürsin'e göndermede bulunmuştu.