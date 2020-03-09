Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına olay yorum!

Magazin kamuoyunun en çok konuşulan ikilisi Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bursin, Cem Yılmaz'la aşk yaşayan eski sevgilisi ile ilgili gelen sorulardan sıkıldığını ve "Artık beni bu olaya karıştırmayın" cümleleriyle ifade etti.