Kerem Bürsin’den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Kerem Bürsin’den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık birlikteliğinden ardından ayrılan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kerem Bürsin’den ayrılık sonrası ilk paylaşım - Sayfa 1

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı. Daha önce birçok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin bu kez iddiaları doğruladı.

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Kerem Bürsin’den ayrılık sonrası ilk paylaşım - Sayfa 2

2. Sayfa'nın haberine göre, çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. İkilinin, yakınlarına, "İlişkimizdeki heyecanı kaybettik" dediği iddia edildi.

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Kerem Bürsin’den ayrılık sonrası ilk paylaşım - Sayfa 3

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile birlikte yaşadıkları evden de taşındı.

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Kerem Bürsin’den ayrılık sonrası ilk paylaşım - Sayfa 4

Kerem Bürsin, ayrılık haberleri sonrası Instagram’dan ilk paylaşımını yaptı.

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