Kerem Bürsin’den ayrılık sonrası ilk paylaşım
Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık birlikteliğinden ardından ayrılan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı. Daha önce birçok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin bu kez iddiaları doğruladı.
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2. Sayfa'nın haberine göre, çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. İkilinin, yakınlarına, "İlişkimizdeki heyecanı kaybettik" dediği iddia edildi.
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Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile birlikte yaşadıkları evden de taşındı.
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Kerem Bürsin, ayrılık haberleri sonrası Instagram’dan ilk paylaşımını yaptı.
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