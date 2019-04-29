Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya'dan ayrılık zaferi!
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, 4 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz gün noktaladı. Bu ayrılığın galibi isen Serenay Sarıkaya oldu. Nasıl mı? İşte cevabı...
Aşkları 2015 yılında birlikte rol aldıkları reklam filminin setinde başlayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çifti geçtiğimiz gün ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
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Evlenmesi beklenen ikilinin ayrılık haberi hem magazin dünyasında hem de çiftin hayranları arasında şok etkisi yarattı.
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Birbirlerine en yakıştırılan çiftler arasında gösterilen Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrılıkları hakkında konuşmama kararı almış ve sessizliklerini korumuşlardı.
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Çift sessizliklerini korurken, sosyal medyada ayrılık galibi yaşayan Serenay Sarıkaya oldu.
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