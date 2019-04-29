Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya'dan ayrılık zaferi!

Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya'dan ayrılık zaferi!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, 4 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz gün noktaladı. Bu ayrılığın galibi isen Serenay Sarıkaya oldu. Nasıl mı? İşte cevabı...

Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya'dan ayrılık zaferi! - Sayfa 1

Aşkları 2015 yılında birlikte rol aldıkları reklam filminin setinde başlayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çifti geçtiğimiz gün ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. 

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Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya'dan ayrılık zaferi! - Sayfa 2

Evlenmesi beklenen ikilinin ayrılık haberi hem magazin dünyasında hem de çiftin hayranları arasında şok etkisi yarattı. 

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Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya'dan ayrılık zaferi! - Sayfa 3

Birbirlerine en yakıştırılan çiftler arasında gösterilen Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrılıkları hakkında konuşmama kararı almış ve sessizliklerini korumuşlardı. 

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Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya'dan ayrılık zaferi! - Sayfa 4

Çift sessizliklerini korurken, sosyal medyada ayrılık galibi yaşayan Serenay Sarıkaya oldu.

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