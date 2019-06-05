Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay Sarıkaya soluğu Amerika'da aldı sebebi ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra apar topar Amerika'ya gitmişti. Güzel oyuncunun neden Amerika'ya gittiği belli oldu.
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek 3,5 yıllık ilişkilerine son vermişlerdi. Ayrılığın ardından Amerika'ya giden Serenay Sarıkaya'nın neden apar topar Amerika'ya gittiği ortaya çıktı.
'Alice' müzikalinde başarılı performansıyla göz dolduran Serenay Sarıkaya'nın ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'nın yolunu tuttuğu iddia edildi. İddiaya göre Serenay'ın Amerika'ya gitmesinin sebebi ayrılık acısı.
Güzel oyuncu, Amerika'ya giderken bir arkadaşına "Kerem'den ayrılık zor oldu, biraz moral depolarım. Müzikalin yorgunluğunu da atarım." dediği iddia edildi.
Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde InStyle dergisine kapak olmuştu ve açıklamalarda bulunmuştu. Serenay Sarıkaya, “Herkes sizi konuşup merak ederken, mesafenizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: