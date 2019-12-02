Kerem Bürsin yarı çıplak poz verdi Instagram'da yer yerinden oynadı
Kerem Bürsin, sosyal medya hesabı Instagram'dan yarı çıplak pozunu paylaştı, gören yorum yapmadan geçemedi.
Son zamanlarda adı aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Instagram hesabından sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili paylaşım yapan Bürsin, bir anda yeni paylaşımıyla herkesin ağzını açık bıraktı.
Ayna karşısında üstsüz, yarı çıplak fotoğraf makinesiyle kendini çeken Kerem Bürsin, bu fotoğrafıyla hayranlarının iltifatlarına boğuldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan Bürsin, paylaşımının altına ise herhangi bir not düşmedi.
2 bine yakın yorum alan Bürsin'e en çok kalp ve ateş emojisi yapılırken, pek çok kişi de "Senin baklavalarını yesinler" gibi yorumlar yaptı.
Peki, Kerem Bürsin kimdir?
Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya’ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD’ye taşınıp Teksas’a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas’ta birçok konser verdi.