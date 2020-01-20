Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz sorularına bakın ne cevap verdi

Geçtiğimiz hafta İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Cem Yılmaz, "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği "Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona. O stalk mu oluyor?" yanıtıyla şaşırtmıştı.