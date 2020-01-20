Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz sorularına bakın ne cevap verdi
Kerem Bürsin, Etiler'de Nilperi Şahinkaya ile görüntülendi. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz soruları karşısında bakın ne cevaplar verdi.
Kerem Bürsin, geçtiğimiz akşam öpüşme açıklamalarıyla olay olan arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile beraber Etiler'de bir mekanda eğlendi. Mekanın bir kısmını kapatan Bürsin, arkadaşlarıyla yaklaşık 5 saat kadar vakit geçirdi.
Gece yarısı arkadaş grubuyla eğlendiği mekandan çalgıcılarla çıkan Kerem Bürsin, neşeli halleriyle dikkat çekti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bürsin, Afra Saraçoğlu ile yeni bir dizi projesi olacağı yönünde çıkan haberler hakkında, "Yok, öyle bir şey olmayacak" açıklamasını yaptı.
Oyuncu, muhabirlerin "Siz de Cem Yılmaz gibi Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyada gizlice takip ediyor musunuz?" sorusunu ise, "Bu konulara hiç girmeyelim arkadaşlar, lütfen" şeklinde yanıtladı.
Geçtiğimiz hafta İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Cem Yılmaz, "Hiç kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna verdiği "Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona. O stalk mu oluyor?" yanıtıyla şaşırtmıştı.