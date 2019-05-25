Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy iddialarına bakın ne dedi
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz haftalarda ayrılıklarını açıklayarak 4 senelik ilişkilerini sonlandırmıştı. Bürsin, ayrılığın ardından ilk kez sessizliğini bozdu.
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamışlardı. 'İlişkimizdeki heyecanı kaybettik' diyen ikiliden ayrılıklarına dair başka bir açıklama gelmemişti. Bu ayrılığın ardından ise Serenay Sarıkaya'nın ismi birçok aşk dedikodularına karışmıştı.
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Ama bu aşk dedikodularından en dikkat çekeni eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile yeniden beraber olduğu iddiasıydı. Hatta ikilinin yanlarına birer arkadaş alarak tatile çıktığı konuşulmuştu.
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Kerem Bürsin ise ayrılığın ardından hiçbir açıklama yapmamıştı ki Bürsin sonunda sessizliğini bozdu.
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Ayrılık sonrası ağzını bıçak açmayan oyuncu önceki gün Etiler Akmerkez çıkışında sessizliğini bozdu. “İnsanlardan ricam şu; bize saygı duysunlar, Serenay da ben de mutlu olalım” dedi.
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