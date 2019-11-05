Kerem Bürsin Nilperi Şahinkaya'nın gönlünü bakın nasıl aldı öpüşme kriz çıkarmıştı
Yaşamayanlar dizisinde beraber rol aldığı Nilperi Şahinkaya'nın Kerem Bürsin, öpüşme itirafından sonra gönlünü almaya çalıştı.
Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube programı ''Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler''e konuk olmuş ve Yaşamayanlar dizisindeki rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile öpüşme sahneleri hakkında verdiği detaylar çok konuşulmuştu.
Kerem Bürsin, 'Yaşamayanlar' dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya için "Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi, soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da ''Gel beni öp'' diyordu" ifadelerini kullanmıştı ve bu açıklama olay olmuştu.
Önceki gün görüntülenen Kerem Bürsin'e bu olay hatırlatılınca yakışıklı oyuncu magazin muhabirlerine "Gerçekten olayı nerelere getirdiniz" diyerek küçük bir sitemde bulunduktan sonra şöyle konuştu:
"Nilperi ekran önünde benim aşkım. Ona bayılıyorum. İnanılmaz bir partner. Onunla her zaman çalışmak isterim."