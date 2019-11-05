Kerem Bürsin Nilperi Şahinkaya'nın gönlünü bakın nasıl aldı öpüşme kriz çıkarmıştı

Kerem Bürsin, 'Yaşamayanlar' dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya için "Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi, soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da ''Gel beni öp'' diyordu" ifadelerini kullanmıştı ve bu açıklama olay olmuştu.