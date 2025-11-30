BIST 10.937
Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan birlikte ilk kare!

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi.

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan birlikte ilk kare! - Resim: 1

Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan birlikte ilk kare! - Resim: 2

Kerem Bursin, geçtiğimiz hafta Selin Yağcıoğlu'nun 29'uncu yaşını, sosyal medyada; "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun" sözleriyle kutlamıştı.

Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan birlikte ilk kare! - Resim: 3

Âşıklardan ilk fotoğraf geldi. Selin Yağcıoğlu, yüzlerini göstermeden Kerem Bürsin ile ayna karşısında yan yana oldukları bu fotoğrafı yayımladı.

