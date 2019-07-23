Kerem Bürsin ile ayrılan Serenay Sarıkaya güzelliğiyle büyülüyor!

Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden beğeni topluyor. Ekranlardan da bir süredir uzak kalan Sarıkaya'nın paylaşımları, çok konuşuluyor.