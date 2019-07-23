Kerem Bürsin ile ayrılan Serenay Sarıkaya güzelliğiyle büyülüyor!
Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden beğeni topluyor. Ekranlardan da bir süredir uzak kalan Sarıkaya'nın paylaşımları, çok konuşuluyor.
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bacaklarını ön plana çıkardığı pozla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seranay Sarıkaya, 'Home' notu ile paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni aldı.
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Sarıkaya'nın takipçileri, övgü dolu yorumlar yapmanın yanı sıra artık ekrana dönmesi gerektiğini, Sarıkaya'yı özlediklerini belirttiler.
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Geçtiğimiz günlerde ise Sarıkaya, bikinili pozunu Instagram'da paylaşmış ve fit fiziğiyle herkesin beğenisini kazanmıştı.
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