Kerem Bürsin Hande Erçel'le deniyordu başka Sen Çal Kapımı oyuncusuyla adı çıktı
Sen Çal Kapımı yıldızı Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile aşk yaşadığı söyleniyordu. Bürsin'in bambaşka bir Sen Çal Kapımı oyuncusuyla dedikodusu çıktı.
FOX TV'nin fenomen dizisi haline gelen Sen Çal Kapımı'nın başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşk yaşadığı söyleniyordu. Hem Kerem Bürsin hem de Hande Erçel bu haberleri yalanlamıştı. Aralarında aşk olmadığını açıklamalarına rağmen ikili dedikodulardan kurtulamamıştı ta ki yeni bir iddiaya kadar.
Nişantaşı'nda görüntülenen Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Bürsin'e yeni aşk iddiaları soruldu. Yakışıklı oyuncu, gerçeği açıkladı.
Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Melisa Döngel ile bir süredir aşk yaşadığı söylenen Kerem Bürsin, ''Biz çok yakın arkadaşız'' dedi.
Melisa Döngel: Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır.