Kerem Bürsin Hande Erçel'le deniyordu başka Sen Çal Kapımı oyuncusuyla adı çıktı

FOX TV'nin fenomen dizisi haline gelen Sen Çal Kapımı'nın başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşk yaşadığı söyleniyordu. Hem Kerem Bürsin hem de Hande Erçel bu haberleri yalanlamıştı. Aralarında aşk olmadığını açıklamalarına rağmen ikili dedikodulardan kurtulamamıştı ta ki yeni bir iddiaya kadar.