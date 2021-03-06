Kerem Bürsin hakkındaki gerçek şaşırttı Sen Çal Kapımı yıldızının bilinmeyeni

Bugüne kadar birçok dizide rol alan Kerem Bürsin'in kariyeri hakkındaki gerçek duyanları ise epey şaşırttı. Yakışıklı oyuncu şimdiye kadar Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Güneşi Beklerken, Yaşayamayanlar ve Sen Çal Kapımı gibi birçok dizide rol aldı.