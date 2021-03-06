Kerem Bürsin hakkındaki gerçek şaşırttı Sen Çal Kapımı yıldızının bilinmeyeni
Hande Erçel ile FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile uyumu her hafta haklarında aşk haberlerinin çıkmasına neden olan Kerem Bürsin bu kez bambaşka bir konuyla magazin gündeminde konuşuldu.
Bugüne kadar birçok dizide rol alan Kerem Bürsin'in kariyeri hakkındaki gerçek duyanları ise epey şaşırttı. Yakışıklı oyuncu şimdiye kadar Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Güneşi Beklerken, Yaşayamayanlar ve Sen Çal Kapımı gibi birçok dizide rol aldı.
Kerem Bürsin, eğer oyuncu olmasaymış Yeni Zelenda'da taşınıp orada marangozluk yapacakmış. 33 yaşındaki Kerem Bürsin hakkında ortaya çıkan bu gerçek sevenlerini şaşırttı.
Ayrıca Bürsin, İstanbul'da doğmasına rağmen babasının işleri dolayısıyla 10 aylıkken ülkeden ayrıldı. Bürsin, Türkiye'nin yanı sıra; İskoçya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve ABD'de yaşadı.