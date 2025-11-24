Kerem Bürsin, eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor! O hamlesi her şeyi açık etti
Oyuncu Kerem Bürsin, oyunculuğu ve yakışılılığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bürsin son olarak eski sevgilisi Mehtap Algül'ün yakın arkadaşı ile aşk yaşadığını sosyal medyadaki yorumuyla açık etti. He yaptığı olay olan ünlü oyuncunun yeni sevgilisi bakın kim...
Kerem Bürsin, yer aldığı projelerdeki oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. En son rol aldığı dijital bir dizide Öykü Karayel ile çekilen koltuk altı yalama sahnesiyle olay olan Bürsin, eski sevgilisinin yakın arkadaşıyla ilişki yaşamasıyla tekrar gündeme geldi.
Kerem Bürsin ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun sürpriz ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulan olayı haline geldi.
Bu yeni aşkın bomba etkisi yaratmasının nedeni Selin Yağcıoğlu'nun Kerem Bürsin'in eski sevgililerinden Mehtap Algül ile yakın arkadaş olmasıydı...
İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse ve ortak bir fotoğraf paylaşmasa da, dün akşam Kerem Bürsin Instagram'daki bir yorumuyla aşkı ilan etmiş oldu.