Kerem Bürsin, eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor! O hamlesi her şeyi açık etti

Kerem Bürsin, yer aldığı projelerdeki oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. En son rol aldığı dijital bir dizide Öykü Karayel ile çekilen koltuk altı yalama sahnesiyle olay olan Bürsin, eski sevgilisinin yakın arkadaşıyla ilişki yaşamasıyla tekrar gündeme geldi.