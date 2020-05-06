Kerem Bürsin Demet Özdemir sorularına yanıt verdi! Sessizliğini bozdu

Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bürsin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Bürsin, “Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç’den başlayıp Z’ye kadar gideceğim” diyerek şakalaştı.