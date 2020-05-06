Kerem Bürsin Demet Özdemir sorularına yanıt verdi! Sessizliğini bozdu
Son dönemde adları beraber anılan oyuncu Kerem Bursin ve Demet Özdemir çiftinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Bürsin, o iddiaları tiye aldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu Demet Özdemir ve Kerem Bürsin aşkı günlerce konuşulmuştu. Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bürsin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmiş oldu. Bürsin, bu sefer katıldığı bir başka canlı yayında yaptığı hareketle çıkan haberleri fena tiye aldı.
Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bürsin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Bürsin, “Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç’den başlayıp Z’ye kadar gideceğim” diyerek şakalaştı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde ise TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oyuncu İbrahim Çelikkol ile paylaşmaktadır.
Özdemir, meslektaşı Can Yaman ile bir süre aşk yaşamış, sonrasında çiftin beraber rol aldığı dizi Erkenci Kuş final yaptıktan sonra beraberliklerini sonlandırmıştı.