Kerem Bürsin Bodrum'da tekneden düştü facianın eşiğinden döndü!

Arkadaşları ile tekneyle denize açılan Kerem Bürsin, talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneyle denize açılan yakışıklı oyuncu düşerek omurgasını kırdı. Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak ve acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e "omurga kırığı" teşhisi kondu.