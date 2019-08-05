Kerem Bürsin Bodrum'da tekneden düştü facianın eşiğinden döndü!
Serenay Sarıkaya ile ayrılan Kerem Bürsin, Bodrum'a demir atmıştı ki facianın eşiğinden döndü. Tekneden düşen Bürsin, omurgasını kırdı.
Serenay Sarıkaya ile ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek ayrılan Kerem Bürsin, ayrılığın ardından Bodrum'a demir atmıştı, yaz sezonunu Bodrum'da geçiren yakışıklı oyuncu, tekneden düşerek facianın eşiğinden döndü.
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Arkadaşları ile tekneyle denize açılan Kerem Bürsin, talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneyle denize açılan yakışıklı oyuncu düşerek omurgasını kırdı. Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak ve acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e "omurga kırığı" teşhisi kondu.
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Yaklaşık 10 gündür fizik tedavi gören ve korse kullanan başarılı oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.
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Öte yandan, Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya 3,5 yıllık ilişkilerini, ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek ayrılmışlardı.
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