Kerem Bürsin aradığı aşkı Serenay Sarıkaya'nın benzerinde buldu
Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık ilişkisini bitiren Kerem Bürsin'in, aşkı, eski sevgilisine benzeyen sosyal medya fenomeninde bulduğu iddia edildi.
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz Nisan ayında 3,5 yıllık ilişkilerine nokta koymuş, ikili bu ayrılık için "İlişkimiz yoruldu, heyecanımızı kaybettik" açıklamasını yapmıştı. Ayrılığın ardından Serenay Sarıkaya'nın adı birçok aşk dedikodusuna karışsa da Sarıkaya, hepsini inkar etmiş, gönlünü aşka kapamıştı.
Serenay SArıkaya'dan ayrılmasının ardından ilişkileri hakkında hiç konuşmayıp sessiz kalmayı tercih eden Kerem Bürsin için ise Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia ise Kerem Bürsin'in, Serenay Sarıkaya'ya tıpa tıp benzeyen bir güzelde yeni aşkı bulduğu oldu.
İddialara göre, Bürsin, Sarıkaya'ya tıpa tıp benzeyen bir sosyal medya fenomeni ile yakınlaştı ama bu aşk daha başlamadan son buldu.