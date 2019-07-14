Kerem Bursin, Amerikalı arkadaşı Mat Macgorry ile tatilde
İhlas Haber Ajansı
Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ile Amerikalı oyuncu arkadaşı Mat Macgorry ile Bodrum’da tatil yapıyor.
Ünlü oyuncu Kerem Bursin, Bodrum'da Amerikalı oyuncu arkadaşı Mat Macgorry ile birlikte tatil yaparken objektiflere yakalandı. Bursin ve Macgorry kayalıklara bot ile yanaşıp 1 saat boyunca oturdu.
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Önceki gün Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bursin, Ege Denizi'nin mavi sularına kendini bıraktı. Bir müddet yüzdükten sonra geldiği teknenin botuyla kayalıklara çıkan Bursin, gözlükle su altını taradı.
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Fit vücudu ile dikkat çeken Bursin, bir ara teknenin önünde bulunan Beşiktaş bayrağıyla da fotoğraf çektirdi.
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Amerikalı oyuncu arkadaşı Mat Macgorry'nin jetski keyfini bol bol fotoğraflayan Bursin keyifli dakikalar geçirdi.
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