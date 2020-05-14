Kerem Alışık Hilal Altınbilek aşk açıklaması ATV Bir Zamanlar Çukurova'da oynuyorlar

Başarılı oyuncu Kerem Alışık'ın Hilal Altınbilek ile beraber rol aldığı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden aşk iddiaları hızla yayıldı. Adı daha önce de Kubilay Aka ile anılan Hilal Altınbilek'in adı bu kez rol arkadaşı Kerem Alışık ile anıldı.