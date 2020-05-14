Kerem Alışık Hilal Altınbilek aşk açıklaması ATV Bir Zamanlar Çukurova'da oynuyorlar
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın iki yıldızı arasındaki aşk iddiası olay oldu. Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşk yaşadıkları söylentileri hızla yayıldı.
Başarılı oyuncu Kerem Alışık'ın Hilal Altınbilek ile beraber rol aldığı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinden aşk iddiaları hızla yayıldı. Adı daha önce de Kubilay Aka ile anılan Hilal Altınbilek'in adı bu kez rol arkadaşı Kerem Alışık ile anıldı.
Set dışında da çok iyi anlaştıkları gözlemlenen ikiliden Kerem Alışık, haklarında çıkan aşk iddiaları hakkında "Asla böyle bir şey yok" diyerek reddetmişti. Alışık ve Altınbilek'in fotoğraflarındaki ortak bir nokta ise aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te, Altınbilek'e ait olduğu iddia edilen Jüpiter isimli köpeği gezdirirken görüntülendi. Bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi. Çıkan haberlerden sonra ise Alışık sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kerem Alışık, şunları söyledi:
"Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin... Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor...''