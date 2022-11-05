Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması! Premier Lig sözleri sosyal medyayı salladı!
Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt İngiltere medyasına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Söğüt, "Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum. Arsenal'e gitmesini ve oynamasını ve gelişmesini isterim" dedi.
Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcüsü Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon göstermiş olduğu başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Milli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Kerem için açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu için menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer zamanlaması için konuşan Erkut Söğüt, "Dürüst olmak gerekirse transfer için doğru zamanın veya doğru yerin ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz.
Bu iş pek çok faktöre bağlıdır. Oyuncuyu seven ve oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktör olmalı.