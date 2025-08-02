Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ve maaş beklentisi açıklandı
Fenerbahçe ile Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için pazarlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcunun maaş beklentisi ve Portekiz ekibinin istediği bonservis açıklandı.
Fenerbahçe, sol kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin, sol kanat transferinde en ciddi adayın Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu olduğu iddia ediliyor.
BENFİCA VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kerem yıllık en az 5 milyon Euro net maaş istiyor. Benfica ise 25 milyon Euro bonserviste indirime gitmedi.
Sarı-lacivertli ekip, Benfica'ya henüz resmi teklif yapmadı. Fenerbahçe ile Benfica rakamda anlaşırsa resmi teklif yapılacak.
BENFİCA AĞIRDAN ALIYOR
Öte yandan Benfica'nın, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu sebebiyle görüşmeleri ağırdan aldığı aktarıldı.