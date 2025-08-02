BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ve maaş beklentisi açıklandı

|
Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ve maaş beklentisi açıklandı

Fenerbahçe ile Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için pazarlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcunun maaş beklentisi ve Portekiz ekibinin istediği bonservis açıklandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ve maaş beklentisi açıklandı - Resim: 1

Fenerbahçe, sol kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin, sol kanat transferinde en ciddi adayın Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu olduğu iddia ediliyor.

18
Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ve maaş beklentisi açıklandı - Resim: 2

BENFİCA VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kerem yıllık en az 5 milyon Euro net maaş istiyor. Benfica ise 25 milyon Euro bonserviste indirime gitmedi.

28
Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ve maaş beklentisi açıklandı - Resim: 3

Sarı-lacivertli ekip, Benfica'ya henüz resmi teklif yapmadı. Fenerbahçe ile Benfica rakamda anlaşırsa resmi teklif yapılacak.

38
Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ve maaş beklentisi açıklandı - Resim: 4

BENFİCA AĞIRDAN ALIYOR

Öte yandan Benfica'nın, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu sebebiyle görüşmeleri ağırdan aldığı aktarıldı.

48