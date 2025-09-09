Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş kulüpte bir araya geldi, diyalogları gündem oldu!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük bir tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından ilk kez bir araya geldi. İdmanlar esnasında aralarında geçen diyalog, duyanları şaşırttı. O anlardan fotoğraflar paylaşıldı...
Fenerbahçe'ye transfer işlemleri tamamlanan Kerem Aktürkoğlu, idmanlar sırasında Mert Hakan Yandaş ile bir araya geldi. İkilinin arasından geçtiğimiz aylarda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışma gündem olmuştu. Artık aynı takımda mücadele olacak ikilinin bundan sonraki süreçte birbirlerine karşı nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusuydu. İdman günü karşılaşan Yandaş ve Aktürkoğlu bakın neler konuştular...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçını hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Kerem Aktürkoğlu da antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da oynadığı dönemde aralarının iyi olmadığı bilinen Mert Hakan Yandaş'ın bu transfere ne tepki verileceği büyük merak konusuydu.