Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş kulüpte bir araya geldi, diyalogları gündem oldu!

Fenerbahçe'ye transfer işlemleri tamamlanan Kerem Aktürkoğlu, idmanlar sırasında Mert Hakan Yandaş ile bir araya geldi. İkilinin arasından geçtiğimiz aylarda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışma gündem olmuştu. Artık aynı takımda mücadele olacak ikilinin bundan sonraki süreçte birbirlerine karşı nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusuydu. İdman günü karşılaşan Yandaş ve Aktürkoğlu bakın neler konuştular...