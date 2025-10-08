Kerem Aktürkoğlu Avrupa'yı salladı! İlk 5'te yer alıyor...

69 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçen sezon Benfica formasıyla lig ve kupada 40, Avrupa kupalarında 18 ve hazırlık karşılaşmalarında 1 olmak üzere toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da da 10 kez sahaya çıktı.