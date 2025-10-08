Kerem Aktürkoğlu Avrupa'yı salladı! İlk 5'te yer alıyor...
FIFPro'nun 'Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi' raporunda Avrupa'da en çok maça çıkan futbolcular listesi açıklandı. Türk futbolunun gururu Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon toplam 69 maçta forma giyerek listeye ilk 5'ten girdi.
69 MAÇTA GÖREV ALDI
Geçen sezon Benfica formasıyla lig ve kupada 40, Avrupa kupalarında 18 ve hazırlık karşılaşmalarında 1 olmak üzere toplam 59 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da da 10 kez sahaya çıktı.
26 yaşındaki futbolcu böylece toplam 69 maçta forma giyerek Avrupa'da en çok oynayan futbolcular arasında yer aldı.
