Kerem Aktürkoğlu asgari ücret alıyordu! Fenerbahçe’deki yeni maaşı açıklandı
UEFA’nın sözleşmesini revize edilmesini istediği Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun asgari ücret üzerinden ödenen maaşı revize edildi ve yeni maaşı belli oldu.
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu geçen sezon Portekiz ekibi Benfica’dan 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Benfica’dan transfer etmişti.
Fenerbahçe, o dönem transferde limitleri açmak için Kerem’in maaşını asgari ücretten TFF’ye bildirmişti. O dönemin yöneticilerinden olan Hakan Safi, yıldız futbolcunun maaşını imaj hakkı ile kendisi ödemişti.
UEFA SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİNİ İSTEMİŞTİ
UEFA yaptığı inceleme sonrası, sözleşmesinin düzenlenmesini talep etmişti. Fenerbahçe’de Kerem’in sözleşmesi revize edildi.
YENİ MAAŞI BELLİ OLDU
Kerem Aktürkoğlu’nun 4 milyon 750 bin euro olan maaşını bundan sonra Fenerbahçe Kulübü ödeyecek.
HAKAN SAFİ SPONSPORLUK DESTEĞİ VERECEK
Hakan Safi’nin de kulübe sponsorluk vererek destek olmak istediği öğrenildi. Bu adımların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivetli takımda oynadığı 52 maçta 15 gol, 12 asistlik performans gösterdi.