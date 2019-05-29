Kepçe diye kulaklarını yapıştırmıştı! Doğa Bekleriz'in son hali bakın nasıl
Bir dönemin en ünlü modellerinden olan Doğa Bekleriz'in son hali görenleri şaşırtıyor. Uzun zamandır gündeme gelmeyen Bekleriz bakın şimdi ne halde...
Aynalı Tahir dizisiyle döneme damga vuran, 2000'lerin başında Türkiye'nin en gözde modellerinden biri olan Doğa Bekleriz'in eski halinden eser yok. Bekleriz'in son hali herkesi çok şaşırtıyor.
Doğa Bekleriz, bir dönem görüntüsünü beğenmediği ve 'kepçe' diye tanımladığı kulaklarını Japon yapıştırıcıyla yapıştırıp bir de üstüne sprey sıkarak hastanelik olunca magazin gündeminde ilk sıralara yükselmişti.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen model Bekleriz; Aynalı Tahir dizisiyle şöhret olmuştu. 2001 ile 2006 yılları arasında birçok TV dizisinde ve Amerikalılar Karadeniz'de adlı bir filmde oynayıp ardından ise ortadan kaybolmuştu.
Bir süre önce evlenip Mersin'e yerleşen Bekleriz bir yandan çocuğunu büyütüyor bir yandan da sahibi olduğu anaokulu ile ilgileniyor.