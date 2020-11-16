Kenya'da çalınan bebekler karaborsada satılıyor! Büyü ayininde kurban ediliyorlar
Kenya'nın başkenti Nairobi'de evsiz annelerden çalınan bebeklerin karaborsada satıldıkları ortaya çıktı. BBC ekibi, bebekleri kaçırıp 400 dolardan başlayan fiyatlarla satan kaçakçılık şebekelerine sızdı. Bebeklerin bazılarının büyü ayinlerinde kurban edilmek üzere satın alındığı belirtiliyor.
BBC, Kenya'nın başkenti Nairobi'de evsiz annelerden çalınan bebeklerin karaborsada satıldıklarını ortaya çıkardı. Bebeklerin bazılarının büyü ayinlerinde kurban edilmek üzere satın alındığı belirtiliyor. Africa Eye ekibi, bebekleri kaçırıp 400 dolardan başlayan fiyatlarla satan kaçakçılık şebekelerine sızdı.
Kenya'da her yıl kaç bebeğin kaçırıldığı bilinmiyor. Ancak bebeklerini kaybeden annelere yardım için dört yıl önce kurulan "Missing Child Kenya" (Kenya Kayıp Çocuklar) adlı yardım kuruluşu, şimdiye kadar 600 vaka üzerinde çalıştığını söylüyor. BBC'nin araştırması, insan kaçakçılarının, daha çok sokaklarda yaşayan evsiz anneleri hedef aldığına işaret ediyor.
(FOTO: Gece vakti kaçırılan oğlunun ardından Rebecca, "Umarım bir gün geri gelir" diyor)
Evsiz kadınları hedef alıyorlar
Rebecca bu kadınlardan biri. Lawrence Josiah adlı oğlu, Mart 2011'de, bir yaşındayken kaçırılmış. Oğlu çalındığında Rebecca 16 yaşındaymış. Sokaklarda yaşayıp dilenirken uyuşturucuya ucuz bir alternatif olarak uçak yakıtı kokluyormuş. (Fotoğraf: Rebecca ve en küçük kızı. Rebecca, "Dikkatli olmalısınız çünkü zenginler siz uyurken bebeğinizi çalabilir" diyor.)
Şimdi üç çocuğu olan Rebecca, hâlâ sokaklarda yaşıyor. Oğlunun gece saat 02.00'de yanında uyurken kaçırıldığını söylüyor, "Oğlumu her yerde; Kiambu'da Kayole'de aradım bulamadım" diyor. (FOTO: Sokakta yaşamalarının kendi suçları olmadığını söyleyen Rebecca, "Çocuklarımızın annesi olmak istiyoruz" dedi.)