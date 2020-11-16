Kenya'da çalınan bebekler karaborsada satılıyor! Büyü ayininde kurban ediliyorlar

Kenya'da her yıl kaç bebeğin kaçırıldığı bilinmiyor. Ancak bebeklerini kaybeden annelere yardım için dört yıl önce kurulan "Missing Child Kenya" (Kenya Kayıp Çocuklar) adlı yardım kuruluşu, şimdiye kadar 600 vaka üzerinde çalıştığını söylüyor. BBC'nin araştırması, insan kaçakçılarının, daha çok sokaklarda yaşayan evsiz anneleri hedef aldığına işaret ediyor.

(FOTO: Gece vakti kaçırılan oğlunun ardından Rebecca, "Umarım bir gün geri gelir" diyor)