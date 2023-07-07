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Kente akın ettiler otellerde yer kalmadı! Güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

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Kente akın ettiler otellerde yer kalmadı! Güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

Bu yıl 662’ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara, cami bahçelerine ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

Kente akın ettiler otellerde yer kalmadı! Güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.

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Kente akın ettiler otellerde yer kalmadı! Güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti.

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Kente akın ettiler otellerde yer kalmadı! Güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı.

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Kente akın ettiler otellerde yer kalmadı! Güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

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