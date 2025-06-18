Kene ısırınca ne yapılmalı? Uzman isim tek tek anlattı
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde kene ısırması vakaları artarken, bu yıl 11 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da KKKA vakasına rastlanmasa da 7 bin kişi kene ısırığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, kene ısırması sonrası yapılması gerekenleri anlattı.
Yaz ayının gelmesiyle beraber kene korkusu da başladı. Türkiye genelinde bu yıl kene ısırması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da şimdiye kadar kene ısırması sonrası meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlanmazken, 7 bin kişi kene ısırığı nedeniyle hastaneye başvurdu.
SAKIN BUNU YAPMAYIN
Yaz aylarıyla birllikte vakalardaki artış dikkati çekerken kene ısırması sonrası yapılması gerekenleri NTV'nin haberine göre Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, "KKKA hasatalığına neden olan keneleri daha çok İç Anadolu bölgesinde görüyoruz.
Keneleri sıkarak öldürmeye çalışırsak virüslerin tamamına vucudumuza enfekte etmiş oluruz." dedi.