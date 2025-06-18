Kene ısırınca ne yapılmalı? Uzman isim tek tek anlattı

SAKIN BUNU YAPMAYIN

Yaz aylarıyla birllikte vakalardaki artış dikkati çekerken kene ısırması sonrası yapılması gerekenleri NTV'nin haberine göre Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, "KKKA hasatalığına neden olan keneleri daha çok İç Anadolu bölgesinde görüyoruz.