Kendisiyle evlenen model başkasına aşık oldu! Şimdi de kendinden boşanıyor

Birkaç ay önceki 'düğününde' artık olgun, güçlü ve kararlı bir kadın olduğunun farkına vardığını söyleyen Galera, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" ifadelerini kullanmıştı.