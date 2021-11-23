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Kendisiyle evlenen model başkasına aşık oldu! Şimdi de kendinden boşanıyor

Kendisiyle evlenen model başkasına aşık oldu! Şimdi de kendinden boşanıyor

Erkeklere artık güvenmediğini söyleyerek 'kendi kendisiyle' evlenen Brezilyalı model Chris Galera, başkasına aşık olduğu için boşanıyor.

Kendisiyle evlenen model başkasına aşık oldu! Şimdi de kendinden boşanıyor

DUVAR - 'Erkeklere güvenini yitirdiği' gerekçesiyle 'kendisiyle' evlenince manşetlere taşınan 33 yaşındaki Brezilyalı model Chris Galera bu kez de 'boşanma' kararıyla gündemde.

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Kendisiyle evlenen model başkasına aşık oldu! Şimdi de kendinden boşanıyor

Sputnik'in haberine göre başkasına aşık olduğunu açıklayan Galera bu sebeple 'kendisiyle yolları ayırmaya' karar verdi. 

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Kendisiyle evlenen model başkasına aşık oldu! Şimdi de kendinden boşanıyor

33 yaşındaki model "Özel biriyle tanıştım ve aşka inanmaya başladım" dedi.

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Kendisiyle evlenen model başkasına aşık oldu! Şimdi de kendinden boşanıyor

Birkaç ay önceki 'düğününde' artık olgun, güçlü ve kararlı bir kadın olduğunun farkına vardığını söyleyen Galera, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" ifadelerini kullanmıştı. 

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