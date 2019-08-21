Kendisini İsa Peygamber'in ruhu olarak tanıttı çocuklara uyuşturucu içirdi
1960'lı yılların ortalarında yoga öğretmeni Anne Hamilton-Byrne isimli bir kadının ortaya çıkardığı ve 'Avustralya Yeni Çağ Grubu' olarak adlandırdığı tarikatın detaylarını, bir mağdur ortaya çıktı.
Anne Hamilton-Byrne önderliğinde 1960 yılında oluşturulan ve bir zamanlar tam 28 çocuğun 'eğitildiği' tarikat hakkında ortaya çıkan detaylar kan donduran cinsten. Tarikatın kurucusu Anne Hamilton, kendisini İsa Peygamber'in reankarnasyonu olarak tanıtmış ve yanına aldığı çocuklara çeşitli işkenceler etmiş.
Anne Hamilton, işkence ettiği çocuklara dışarıdan gelenlerden uzak durmalarını ve örneğin gölün kıyısında yaklaşan birileri olursa, "Görülmemiş, Duyulmamış, Bilinmeyen" yöntemini uygulamalarını öğretmişti.
"Teyzeler" diye bilinen Anne Hamilton-Byrne'ın yakın çevresi, çocukların bakımına yardımcı oluyordu. Yatakhane tipi odalarında sabaha karşı 5'te uyanıyor ve hiç değişmeyen bir rutini takip ediyorlardı.
Çocuklara neler yapılıyordu?:
- Çocuklar, yetersiz, vejeteryan gıdayla besleniyorlar ve sık sık cezalandırılıyorlardı.
- "Teyzeler", çocukların kafasını suya sokuyor, ellerini yanan mumların üzerinde tutuyorlardı.
- Anne ise seyahatte değilse, bazen çocukları topuklu ayakkabılarıyla dövüyordu.