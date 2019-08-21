Kendisini İsa Peygamber'in ruhu olarak tanıttı çocuklara uyuşturucu içirdi

Anne Hamilton-Byrne önderliğinde 1960 yılında oluşturulan ve bir zamanlar tam 28 çocuğun 'eğitildiği' tarikat hakkında ortaya çıkan detaylar kan donduran cinsten. Tarikatın kurucusu Anne Hamilton, kendisini İsa Peygamber'in reankarnasyonu olarak tanıtmış ve yanına aldığı çocuklara çeşitli işkenceler etmiş.