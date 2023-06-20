Kendisine işkence eden eşini öldürmüştü! Melek İpek'in hayatı film oluyor: Başrolde kimin oynayacağı belli oldu!
ANTALYA'da 2 yıl önce kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşini av tüfeği ile öldüren ve "Meşru müdafaa" ile ceza almayan Melek İpek'in (31) hayatı film oluyor. Hayatına servis şoförlüğü yaparak devam eden Melek İpek, başrolü de kendisi oynayacak.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesinde 8 Ocak 2021 tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek'i (Çelik) (36) av tüfeği ile vuran Melek İpek (31) tutuklandı. 2 çocuk annesi Melek İpek tutuklandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette 7'den 77'ye herkes Melek İpek'e destek vererek gözyaşı döktü.
26 Nisan 2021 tarihinde yapılan yargılamada 3 Ağır Ceza mahkemesi tarafından TCK 27 / 2 maddesi gereği "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez." hükmü gereğinde tahliye oldu. Yerel mahkemeni kararını önce bölge istinaf, ardından Yargıtay onadı. Hayatına servis şoförlüğü yaparak devam eden Melek İpek'in hayatı film oluyor.
BAŞROLDE KENDİSİ OYNAYACAK
İki kız çocuğu annesi Melek İpek'in hayatını yer aldığı filmin başrolü kendisinin oynayacağı öğrenildi. Melek İpek ve avukatı Ahmet Onaran ile görüşmelerin ve anlaşmanın boyutlarının gizli olarak sürdü öğrenildi. Ancak anlaşmanın son anlaşmanın gelindiği kaydedildi.
Filmin çekimlerinin ise Türkiye'nin en doğal film sahnesi olarak adlandırılan Melek İpek'in de doğup büyüdüğü yer olan Türkiye'nin en güzel doğal film sahnesi olarak ta adlandırılan Döşemealtı İlçesi Kovanlık Mahallesi'nde çekileceği öğrenildi.