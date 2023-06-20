Kendisine işkence eden eşini öldürmüştü! Melek İpek'in hayatı film oluyor: Başrolde kimin oynayacağı belli oldu!

26 Nisan 2021 tarihinde yapılan yargılamada 3 Ağır Ceza mahkemesi tarafından TCK 27 / 2 maddesi gereği "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez." hükmü gereğinde tahliye oldu. Yerel mahkemeni kararını önce bölge istinaf, ardından Yargıtay onadı. Hayatına servis şoförlüğü yaparak devam eden Melek İpek'in hayatı film oluyor.