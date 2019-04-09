Kendisinden küçük olan eşiyle ilgili yorum Pınar Altuğ'u çılgına çevirdi

Güzel oyuncu, bu seferde kendisine "Pınar hanım eşiniz Brad Pitt gibi adam ama siz sanki makyaj yapınca eşinizin yanında korku filminden kaçmış gibi görünüyorsunuz mazallah ya ben eşinizin yerinde olsam ve sizinle evli olsam ya intiharın eşiğine gelir ya da köprüden aşağıya atarım kendimi" diyen takipçisi ile tartışma yaşadı.