Kendisi 14, bebeği 1 buçuk yaşında! İran'a kaçırılan Manisalı kız çocuğu ailesine kavuştu

Salihli’nin Emirhacılı Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan D.B., iddiaya göre 2 yıl önce 12 yaşında iken başka bir mahallede çiftlikte çalışan 26 yaşındaki Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldı.