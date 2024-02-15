Kendini 'Mehdi' ilan eden sahte şeyh, termal otelde harem kurmuş! 1500 kişi olunca savaş çıkaracağız
Kendini 'Mehdi' ilan eden sahte şeyh Mustafa Çabuk, genç kızları hedef aldı. Çanakkale’deki bir termal oteli kendine üs yapan Çabuk'un kirli yüzü bir annenin ihbarıyla ortaya çıktı. Çabuk’un müritlerinin, ‘Biz 1500 kişi olduğumuzda savaş çıkartacağız’ şeklinde mesajlar paylaştığı öğrenildi.
ATV’de yayınlanan ve Esra Erol’un sunduğu “Esra Erol’da” programında yine tüm Türkiye’nin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Kendisini Mehdi’yim diyerek tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde bir hoca genç kızlarla termal otelde harem kurdu. Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, Çabuk’un yaptıkları Adnan Oktar’ı hatırlattı.
Kızının sahte hocanın yanına kaçmasının ardından kendisini ikna edemeyince sesini duyurmak isteyen Fatma Hanım, Esra Erol’dan kendisine yardımcı olmasını istedi. 7 aydır kızından haber alamayan Fatma Hanım, kızının kendisinin yanına gelerek sahte hocadan bahsettiğini belirtip şunları anlattı:
“... ‘Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale’deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum” ifadelerini kullanarak bir sabah evden ayrıldı. Ve kendisinden o zamandan beri haber alamıyoruz".
Programa katılan acılı anne sarf ettiği ifadeler ile programı izleyen herkesi şaşırttı. Sözde hocanın termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu belirten acılı anne gözyaşları döktü.