Kendini 'Mehdi' ilan eden sahte şeyh, termal otelde harem kurmuş! 1500 kişi olunca savaş çıkaracağız

ATV’de yayınlanan ve Esra Erol’un sunduğu “Esra Erol’da” programında yine tüm Türkiye’nin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Kendisini Mehdi’yim diyerek tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde bir hoca genç kızlarla termal otelde harem kurdu. Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, Çabuk’un yaptıkları Adnan Oktar’ı hatırlattı.