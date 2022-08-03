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Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!

Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!

Rayo Vallecano ile oynanan maçta oyundan alınınca stadyumu terk eden Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya tepkiler büyüyor.

Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!

Manchester United ile Rayo Vallecano arasında oynanan maçta devre arasında oyundan alınınca stadyumu terk eden Ronaldo için 'kendini takımdan kovdurmak için bu hareketi yaptı' iddiaları ortaya atıldı.  Ronaldo'nun bu hareketi sonrası Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag de oyuncuyu eleştirdi.

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Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!

Erik ten Hag, yaptığı açıklamada "Bu davranışı kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul edilemez bir durum bu. Sadece onun için değil, herkes için. Biz bir takımız ve herkes maç bitine kadar stadyumda kalmalı." ifadelerini kullandı.

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Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!

Geleceği belirsiz

Takımdan ayrılmak istediği için sezon öncesi kampına katılmayan Cristiano Ronaldo'nun geleceği henüz netleşmiş değil. 

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Kendini kovdurmak mı istiyor? Ronaldo'dan şok hareket!

Adı Avrupa'nın farklı takımlarıyla anılan Cristiano Ronaldo, herhangi bir takımla anlaşmaya varamamıştı. 

Erik ten Hag da daha önce yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak istediği ve Portekizli yıldızın planları arasında yer aldığını belirtmişti.

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